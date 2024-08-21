Опендатабот: с начала полномасштабного вторжения количество долгов по алиментам выросло на 14%

По состоянию на август 2024 года количество производств по неуплате алиментов в Украине выросло до почти 190 тысяч, что на 14% больше от начала полномасштабной войны, причем 91% должников составляют мужчины, а больше всего неуплат зафиксировано в Днепропетровской области.

Пишет УНН со ссылкой на Опендатабот.

По состоянию на начало августа 2024 года в Едином реестре должников зафиксировано почти 190 тысяч производств по неуплате алиментов, что на 14% больше, чем в начале полномасштабной войны. С начала 2024 года количество таких производств выросло на 2,8 тысячи. Большинство должников - мужчины, на которых приходится 91% случаев. Всего в Украине насчитывается 187 246 производств за неуплату алиментов, а с начала войны в реестр добавилось 23 376 новых случаев. Возрастная категория 25-45 лет является крупнейшей среди должников, охватывая 71,7% всех случаев.

Днепропетровщина лидирует по количеству производств, что составляет 20 303 или 11% от общего количества. Несмотря на уменьшение количества новых производств в регионе, именно здесь зафиксировано наибольшее количество долгов, хотя с начала года открыто только 313 новых дел. Второе место занимает Харьковщина с 11 139 производств, что составляет 6% от общего количества. Стоит отметить, что с 2021 года количество неуплат алиментов в регионе снизилось на 44%.

Прифронтовые области, такие как Донецкая, Херсонская и Луганская, продемонстрировали значительное сокращение долгов по алиментам по сравнению с 2021 годом - на 79%, 92% и 95% соответственно. Запорожская область занимает третье место с 9 343 производствами, что составляет 5% от общего количества, хотя здесь также наблюдается уменьшение на 34% по сравнению с 2021 годом.

Некоторые области, такие как Тернопольщина и Черновицкая область, наоборот, показали рост количества долгов по алиментам на 15% и 6% соответственно. Примечательно, что в 32,9 тысячах производств регион должника не указан.

Напомним

С января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов в Украине увеличился до 1281,5 грн на детей в возрасте до 6 лет и 1598 грн на детей в возрасте от 6 до 18 лет в связи с ростом прожиточного минимума.