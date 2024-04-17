Опендатабот: с момента открытия рынка земли осуществлена продажа 1283 гектаров

Более 1283 гектара земли продано после 3-х месяцев, как рынок земли стал доступным для коммерческих организаций. В то же время, ГЗК отслеживает 271 украинскую компанию, каждая из которых имеет в собственности земельные участки размером более 100 гектаров, передает УНН с ссылкой на Опендатабот.

Детали

С момента открытия земельного рынка для юридических лиц, украинские компании продали более 1283 гектара земли за 3 месяца, по состоянию на 18 марта 2024 года. Неожиданно, вместо покупок, бизнес активно занялся продажей земли. С начала года было продано не менее 342 участков. В этот период 12 компаний продали свои земли и были исключены из системы земельного мониторинга, поскольку их земельные активы сократились до менее чем 100 га.

На данный момент Государственный земельный кадастр контролирует 271 украинскую компанию, владельцев участков площадью более 100 гектаров.

Наибольшим количеством земли в Украине владеют такие агрофирмы:

"Рассвет": более 5 тысяч га;

"Дружковское рудоуправление": 3,3 тысячи га;

"Землетрейд": 3 тысячи га.

Стоит отметить, что компания "Землетрейд" за 3 месяца продала около 160 гектаров своей земли. Однако, за этот же период, наибольшее количество земли - 284 гектара - продала компания "А.Т.К.". Руководитель Центра анализа политики "Зміст" Эллина Юрченко, высказала мнение, что еще преждевременно оценивать эффективность рынка земли для юридических лиц. Она отметила, что первые значимые результаты появятся только через 6-12 месяцев после начала его работы.

Юридические лица еще до открытия рынка земли для них могли приобрести землю - то есть их бенефициары могли это сделать. Ведь у граждан Украины была возможность покупать до 100 га, а с 1 января 2024 года лимит увеличился до 10 тысяч гектар. То есть, возможно, компании таким образом оптимизируют свое количество владельцев земли и дальше продолжают покупать землю на физических лиц - граждан Украины - говорит она.

Напомним,

Кабинет Министров запретил передачу в собственность, пользование и изменение целевого назначения земель, занятых Каховским водохранилищем, на время действия военного положения и пять лет после его завершения, чтобы предотвратить нецелевое использование и сделать возможным будущее восстановление водохранилища, спущенного в результате российской агрессии.