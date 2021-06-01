ОПЕК+ собирается оставить свой план по увеличению добычи нефти в июле - СМИ

Детали

По словам делегатов, Объединенный комитет ОПЕК+ на уровне министров рекомендовал странам альянса сохранить план добычи нефти на июль. Сейчас идет заседание ОПЕК+, и ожидается, что министры предварительно обсудят, как справиться со все более жесткой рыночной ситуацией во второй половине года.

"Картина спроса продемонстрировала явные признаки улучшения", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман в начале встречи. Министр энергетики РФ Александр Новак также говорил о "постепенном восстановлении экономики".

Дополнение

ОПЕК и ее союзники потратили больше года, спасая цены на нефть от исторических минимумов, и только осторожно увеличивали предложение. Теперь все меняется: цены на нефть выше 71 доллара вызывают опасения по поводу инфляции, и если ОПЕК не добавит на рынок больше нефти, существует риск, что рынок столнется с напряженнием из-за поставок, что подорвет восстановление мировой экономики, отмечает издание.

Но картель также проявляет осторожность. Принц Абдель Азиз повторил беспокойство своих коллег-делегатов, когда сказал, что на горизонте все еще "облачно".

Возможное возвращение Ирана на международные рынки является одним из факторов, влияющих на принятие решения министрами. Влияние новых вариантов COVID-19 - еще одним. И хотя на рынке наблюдается значительный дефицит, который необходимо заполнить во второй половине года, по этим двум соображениям некоторые производители могут выступить за паузу перед дальнейшим повышением цен.

Альянс планирует добыть 841 000 баррелей в июле, что станет третьим ежемесячным ростом подряд. После этого ОПЕК+ планирует приостановить наращивание поставок до апреля 2022 года, согласно договору, подписанному год назад, чтобы спасти производителей от ожесточенной ценовой войны. Хотя соглашение может быть пересмотрено - и будет давление, поскольку спрос будет продолжать восстанавливаться, - оно предоставляет группе запасной вариант.

Комментарий эксперта

Если альянс не увеличит объемы производства позднее в этом году, цены столкнутся с дальнейшим давлением, заявил ранее во вторник Bloomberg исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

"Ясно одно: при отсутствии изменения политики, при сильном (экономическом - ред.) росте в США, Китае и Европе, мы увидим, что увеличивается разрыв" между спросом и предложением, сказал Бирол.