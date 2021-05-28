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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Що чекає ринок нафти від засідання ОПЕК+ у вівторок: пояснили аналітики

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Аналітики вважають, що Організація країн-експортерів нафти і їх союзники, в тому числі РФ, на засіданні у наступний вівторок швидше за все вирішать дотримуватися обережного графіка повернення поставок нафти на ринок, узгодженого в квітні. І що недавній стрибок цін на нафту не залишиться непоміченим. Про це пише УНН з посиланням на MarketWatch.

Що чекає ринок нафти від засідання ОПЕК+ у вівторок: пояснили аналітики

Деталі

Ціни на нафту йдуть шляхом зростання другий місяць поспіль, при цьому очікується, що попит на паливо в США виросте, оскільки вікенд в День пам’яті в США знаменує собою традиційний початок літнього сезону водіння в Америці. Однак можливе відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року загрожує додаванням значної кількості нафти на світовий ринок.

Недавнє зростання цін на нафту “не залишиться непоміченим” на майбутніх зборах великих виробників нафти, групи, відомої як ОПЕК+, сказав головний ринковий стратег Blue Line Futures Філіп Страйбл.

Згідно з даними Dow Jones Market Data, зростання в ціні американської еталонної марки нафти WTI за місяць перевищує 5%, а світова еталонна марка нафти Brent в цьому місяці зросла в ціні більш ніж на 3% з розрахунком цін за четвер.

За словами Страйбла, враховуючи зростаючий попит і скорочення пропозиції, це може бути “найкращою можливістю” для ОПЕК+ збільшити видобуток.

За останні чотири тижні на ринку зазначалося, що запаси нафти в США, за даними Управління енергетичної інформації, “падають нижче” і залишаються значно нижче п’ятирічного середнього показника, “що робить поставки в літній сезон вкрай обмеженими”, сказав Страйбл, припускаючи, що ці фактори можуть привести ОПЕК+ до продовження поступового збільшення видобутку.

Чинна угода ОПЕК+ передбачає поступове зростання видобутку нафти. Це підвищення почалося в травні і триватиме до липня.

У записці від четверга аналітики RBC Capital Markets заявили, що група виробників “буде дотримуватися обережного графіка повернення продукції”, узгодженого в квітні.

Росія, ймовірно, буде “прагнути прискорити темпи нарощування виробництва”, але міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бен Сальман може закликати “зберегти більш консервативне зростання, з огляду на велику кількість випадків COVID в Індії і Японії, як і повернення іранського експорту в другій половині року, що насувається”, заявили вони.

Переговори про відновлення ядерної угоди з Іраном тривають з квітня. Угода між світовими країнами та Іраном може призвести до скасування санкцій США стосовно Тегерана, що дозволить йому збільшити поставки нафти на світовий ринок.

Оскільки видається, що ядерна угода з Іраном “на порозі свого відродження, скасування санкцій може призвести до додавання на ринок ще 1,1 (мільйона барелів на добу) нафти до кінця року”, сказав економіст Capital Economics, експерт по Близькому Сходу і США Джеймс Свонстон. Це може спонукати іншу частину ОПЕК+ “зайняти більш стриманий підхід до збільшення видобутку, щоб послабити знижувальний тиск на ціни на нафту”, додав він.

Аналітики RBC Capital Markets заявили, що їм відомо про “схильність міністра нафти Саудівської Аравії до несподіваних фіналів”, але все ж вони думають, що його бажання забезпечити “стабільність” на ринку змусить його поки продовжувати поточний курс щодо видобутку.

Це означає, що ОПЕК+, швидше за все, продовжить “поступово” додавати 350 тис. барелів на добу і 441 тис. барелів на добу в червні і липні відповідно, при цьому Саудівська Аравія поверне 350 тис. барелів на добу і 400 тис. барелів на добу через одностороннє рішення про скорочення видобутку з початку цього року, заявили аналітики.

Що було раніше

2 квітня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, погодилися послабити обмеження видобутку у травні-липні.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив “чорний понеділок” — найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін — на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти. 12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

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