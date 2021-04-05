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Ціни на нафту падають після рішення ОПЕК+ про послаблення скорочень видобутку

Ціни на нафту падають після рішення ОПЕК+ про послаблення скорочень видобутку

Київ • УНН

 • 23738 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 64,22 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:37, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,99%.

При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 60,88 долара за барель, втративши 0,93%.

Деталі

Ціни на нафту впали в понеділок, затьмаривши значне зростання, досягнуте на попередній сесії після того, як ОПЕК+ минулого тижня погодилася поступово дещо послабити скорочення видобутку в період з травня по липень, пише Reuters.

Так, Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, погодилися послабити обмеження видобутку на 350 тис. барелів на добу в травні, ще на 350 тис. барелів на добу в червні і ще на 400 тис. барелів на добу або близько того в липні.

Що було раніше 

4 березня Організація країн-експортерів нафти і її союзники, включаючи РФ, разом іменовані ОПЕК+, продовжили обмеження видобутку нафти у квітні з невеликими винятками для Росії і Казахстану. Останні зможуть наростити видобуток в квітні на 130 тисяч і 20 тисяч барелів на добу відповідно.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.

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