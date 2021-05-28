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Что ждет рынок нефти от заседания ОПЕК+ во вторник: объяснили аналитики

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Аналитики считают, что Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, в том числе РФ, на заседании в следующий вторник скорее всего решат придерживаться осторожного графика возврата поставок нефти на рынок, согласованного в апреле. И что недавний скачок цен на нефть не останется незамеченным. Об этом пишет УНН со ссылкой на MarketWatch.

Что ждет рынок нефти от заседания ОПЕК+ во вторник: объяснили аналитики

Детали

Цены на нефть идут по пути роста второй месяц подряд, при этом ожидается, что спрос на топливо в США вырастет, поскольку уик-энд в День памяти в США знаменует собой традиционное начало летнего сезона вождения в Америке. Однако возможное возобновление ядерной сделки с Ираном 2015 года грозит добавлением значительного количества нефти на мировой рынок.

Недавний рост цен на нефть “не останется незамеченным” на предстоящем собрании крупных производителей нефти, группы, известной как ОПЕК+, сказал главный рыночный стратег Blue Line Futures Филип Страйбл.

Согласно данным Dow Jones Market Data, рост в цене американской эталонной марки нефти WTI за месяц превышает 5%, а мировая эталонная марка нефти Brent в этом месяце выросла в цене более чем на 3% в расчете цен за четверг.

По словам Страйбла, учитывая растущий спрос и сокращение предложения, это может быть “лучшей возможностью” для ОПЕК+ увеличить добычу.

За последние четыре недели на рынке отмечалось, что запасы нефти в США, по данным Управления энергетической информации, “падают ниже” и остаются значительно ниже пятилетнего среднего показателя, “что делает поставки в летний сезон крайне ограниченными”, сказал Страйбл, предполагая, что эти факторы могут привести ОПЕК+ к продолжению постепенного увеличения добычи.

Действующее соглашение ОПЕК+ предусматривает постепенный рост добычи нефти. Это повышение началось в мае и продлится до июля.

В записке от четверга аналитики RBC Capital Markets заявили, что группа производителей “будет придерживаться осторожного графика возврата продукции”, согласованного в апреле.

Россия, вероятно, будет “стремиться ускорить темпы наращивания производства”, но министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман может призвать “сохранить более консервативный рост, учитывая большое количество случаев COVID в Индии и Японии, как и надвигающееся возвращение иранского экспорта во второй половине года”, заявили они.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном продолжаются с апреля. Соглашение между мировыми странами и Ираном может привести к отмене санкций США в отношении Тегерана, что позволит ему увеличить поставки нефти на мировой рынок.

Поскольку ядерная сделка с Ираном “кажется на пороге возрождения, отмена санкций может привести к добавлению на рынок еще 1,1 (миллиона баррелей в сутки) нефти к концу года”, сказал экономист Capital Economics, эксперт по Ближнему Востоку и США Джеймс Свонстон. Это может побудить остальную часть ОПЕК+ “занять более сдержанный подход к увеличению добычи, чтобы ослабить понижательное давление на цены на нефть”, добавил он.

Аналитики RBC Capital Markets заявили, что им известно о “склонности министра нефти Саудовской Аравии к неожиданным финалам”, но все же они думают, что его желание обеспечить “устойчивость и стабильность” на рынке заставит его пока продолжать текущий курс по добыче.

Это означает, что ОПЕК+, скорее всего, продолжит “постепенно” добавлять 350 тыс. баррелей в сутки и 441 тыс. баррелей в сутки в июне и июле соответственно, при этом Саудовская Аравия вернет 350 тыс. баррелей в сутки и 400 тыс. баррелей в сутки из-за одностороннего решения о сокращении с начала этого года, заявили аналитики.

Что было ранее

2 апреля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, согласились ослабить ограничения добычи в мае-июле.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020 года пережил “черный понедельник” — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти. 12 апреля 2020 года страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

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