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ОПЕК+ збирається залишити свій план зі збільшення видобутку нафти в липні - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, схоже, має намір дотримуватися свого плану зі збільшення видобутку нафти у липні, на тлі того, як міністр енергетики Саудівської Аравії гне свою лінію про відновлення світової економіки. Про це з посиланням на учасників зустрічі альянсу ОПЕК і союзників, у тому числі РФ, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

ОПЕК+ збирається залишити свій план зі збільшення видобутку нафти в липні - ЗМІ

Деталі

За словами делегатів, Об'єднаний комітет ОПЕК+ на рівні міністрів рекомендував країнам альянсу зберегти план видобутку нафти на липень. Зараз йде засідання ОПЕК+, і очікується, що міністри попередньо обговорять, як впоратися з усе більш жорсткою ринковою ситуацією в другій половині року.

"Картина попиту продемонструвала явні ознаки поліпшення", - сказав міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бен Салман на початку зустрічі. Міністр енергетики РФ Олександр Новак також говорив про "поступове відновлення економіки".

Доповнення

ОПЕК і її союзники витратили понад рік, рятуючи ціни на нафту від історичних мінімумів, і лише обережно збільшували пропозицію. Тепер все змінюється: ціни на нафту вище 71 долара викликають побоювання з приводу інфляції, і якщо ОПЕК не додасть на ринок більше нафти, існує ризик, що ринок зіткнеться з напруженням через поставки, що підірве відновлення світової економіки, відзначає видання.

Але картель також проявляє обережність. Принц Абдель Азіз повторив занепокоєння своїх колег-делегатів, коли сказав, що на горизонті все ще "захмарено".

Можливе повернення Ірану на міжнародні ринки є одним з факторів, що впливають на ухвалення рішення міністрами. Вплив нових варіантів COVID-19 - ще одним. І хоча на ринку спостерігається значний дефіцит, який необхідно заповнити в другій половині року, з цих двох міркувань деякі виробники можуть виступити за паузу перед подальшим підвищенням видобутку.

Альянс планує добути 841 000 барелів у липні, що стане третім щомісячним зростанням поспіль. Після цього ОПЕК+ планує призупинити нарощування поставок до квітня 2022 року, згідно з угодою, підписаною рік тому, щоб врятувати виробників від запеклої цінової війни. Хоча угода може бути переглянута - і буде тиск, оскільки попит буде продовжувати відновлюватися, - вона надає групі запасний варіант.

Коментар експерта

Якщо альянс не збільшить обсяги виробництва пізніше цього року, ціни зіткнуться з подальшим тиском, заявив раніше у вівторок Bloomberg виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

"Ясно одне: за відсутності зміни політики, при сильному (економічному - ред.) зростанні в США, Китаї та Європі, ми побачимо, що збільшується розрив" між попитом і пропозицією, сказав Бірол.

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