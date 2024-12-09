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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Опасные БАДы исчезнут: как новый закон изменит рынок диетических добавок

Опасные БАДы исчезнут: как новый закон изменит рынок диетических добавок

Киев  •  УНН

 • 5241 просмотра

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Минздрав усилит контроль за оборотом диетических добавок и утвердит перечень разрешенных ингредиентов. С рынка уберут БАДы, содержащие опасные фармацевтические компоненты и непроверенные комбинации.

В Украине усилят контроль за оборотом диетических добавок. В частности, с рынка планируют убрать те, которые содержат опасные фармацевтические ингредиенты или непроверенные комбинации. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью, передает УНН.

"На самом деле, речь идет о достаточно известных нам диетических добавках. Многие украинцы покупают их в аптечной сети, многие - в специализированных магазинах или заказывают через сервисы в интернете", - пояснил Кузин.

Он уточнил, что речь идет о БАДах.

"И на самом деле в Европейском Союзе есть несколько основных регуляций, которые прописывают механизмы и подходы к регулированию оборота подобных пищевых продуктов. Первое, на что надо обращать внимание: это не лекарственное средство, а пищевой продукт. Поэтому принят закон, который комплексно регулирует все правоотношения, касается именно оборота таких пищевых продуктов. Если вы видите какое - либо средство, где написано "диетическая добавка" или "БАД", понимайте, что это пищевой продукт", - сказал Кузин.

Что меняется?

Кузин отметил, что закон вводит дополнительные ограничения, чтобы исключить продажу БАДов с фармацевтическими ингредиентами.

"Некоторые субъекты хозяйствования пытаются под видом диетических добавок выводить на рынок фармацевтические ингредиенты. Например, берут обычное противовоспалительное средство, помещают его в форму диетической добавки и продают как пищевой продукт. Это опасно для здоровья, а также нарушает конкуренцию среди фармацевтических производителей", - добавил Кузин.

По его словам, после принятия этого законопроекта, который уже утвержден парламентом и ожидает подписания президентом, Министерство здравоохранения будет утверждать перечень разрешенных химических веществ (минералов, витаминов и других компонентов), которые можно использовать в диетических добавках.

Что будет с другими добавками?

"Все, что не входит в перечень, не допускается к обращению. Такие продукты должны пройти специальную процедуру оценки влияния на здоровье человека, и только после этого их могут допустить на рынок", - отметил заместитель министра здравоохранения.

Таким образом, с рынка будут постепенно удаляться пищевые добавки, содержащие активные фармацевтические ингредиенты, опасные непроверенные комбинации или сложные комплексы.

Почему это важно?

Кузин подчеркнул, что такая регуляция возникла из-за роста в мире количества случаев токсического поражения печени, вызванного самостоятельным использованием диетических добавок.

Напомним

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект, который совершенствует контроль за пищевыми дополнителями, то есть БАДами. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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