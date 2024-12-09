Опасные БАДы исчезнут: как новый закон изменит рынок диетических добавок

В Украине усилят контроль за оборотом диетических добавок. В частности, с рынка планируют убрать те, которые содержат опасные фармацевтические ингредиенты или непроверенные комбинации. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью, передает УНН.

"На самом деле, речь идет о достаточно известных нам диетических добавках. Многие украинцы покупают их в аптечной сети, многие - в специализированных магазинах или заказывают через сервисы в интернете", - пояснил Кузин.

Он уточнил, что речь идет о БАДах.

"И на самом деле в Европейском Союзе есть несколько основных регуляций, которые прописывают механизмы и подходы к регулированию оборота подобных пищевых продуктов. Первое, на что надо обращать внимание: это не лекарственное средство, а пищевой продукт. Поэтому принят закон, который комплексно регулирует все правоотношения, касается именно оборота таких пищевых продуктов. Если вы видите какое - либо средство, где написано "диетическая добавка" или "БАД", понимайте, что это пищевой продукт", - сказал Кузин.

Что меняется?

Кузин отметил, что закон вводит дополнительные ограничения, чтобы исключить продажу БАДов с фармацевтическими ингредиентами.

"Некоторые субъекты хозяйствования пытаются под видом диетических добавок выводить на рынок фармацевтические ингредиенты. Например, берут обычное противовоспалительное средство, помещают его в форму диетической добавки и продают как пищевой продукт. Это опасно для здоровья, а также нарушает конкуренцию среди фармацевтических производителей", - добавил Кузин.

По его словам, после принятия этого законопроекта, который уже утвержден парламентом и ожидает подписания президентом, Министерство здравоохранения будет утверждать перечень разрешенных химических веществ (минералов, витаминов и других компонентов), которые можно использовать в диетических добавках.

Что будет с другими добавками?

"Все, что не входит в перечень, не допускается к обращению. Такие продукты должны пройти специальную процедуру оценки влияния на здоровье человека, и только после этого их могут допустить на рынок", - отметил заместитель министра здравоохранения.

Таким образом, с рынка будут постепенно удаляться пищевые добавки, содержащие активные фармацевтические ингредиенты, опасные непроверенные комбинации или сложные комплексы.

Почему это важно?

Кузин подчеркнул, что такая регуляция возникла из-за роста в мире количества случаев токсического поражения печени, вызванного самостоятельным использованием диетических добавок.

Напомним

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект, который совершенствует контроль за пищевыми дополнителями, то есть БАДами.