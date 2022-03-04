ОП: за восемь дней войны в Украине от оружия оккупантов погибло 28 детей

Цитата

"За 8 дней войны от оружия российских оккупантов погибло 28 детей, ранено 64. Уничтожены родильные дома, детские сады, школы. Около полутора миллиона детей находится на территориях, страдающих от обстрелов и находятся в осаде, среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, которые нуждаются в немедленной помощи”, - сказала Герасимчук.

Дополнение

Только в результате налета российской оккупационной авиации в Чернигове 3 марта погибло 47 человек.



