ОП: за вісім днів війни в Україні від зброї окупантів загинуло 28 дітей

Цитата

"За 8 днів війни від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64. Знищені пологові будинки, дитячі садочки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів та знаходяться в облозі, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги”, - сказала Герасимчук.

Доповнення

Лише внаслідок нальоту російської окупаційної авіації у Чернігові 3 березня загинуло 47 людей.



