ОП: за вісім днів війни в Україні від зброї окупантів загинуло 28 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В Україні за 8 днів війни, яку розпочала Росія, від зброї окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64. Про це повідомила радник — уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, яку цитують в ОП, пише УНН.
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"За 8 днів війни від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64. Знищені пологові будинки, дитячі садочки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів та знаходяться в облозі, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги”, - сказала Герасимчук.
Доповнення
Лише внаслідок нальоту російської окупаційної авіації у Чернігові 3 березня загинуло 47 людей.