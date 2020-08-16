ООС: сохраняется режиме тишины, обстрелов не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. С начала текущих суток в зоне проведения операции объединенных сил не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков, соблюдается режим тишины. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - сказал Праута.
По его словам, подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Напомним, последний раз нарушение режима тишины было зафиксировано 14 августа, боевики один раз открывали огонь.