ООС: зберігається режимі тиші, обстрілів не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Від початку поточної доби в зоні проведення операції об’єднаних сил не зафіксовано обстрілів зі сторони бойовиків, дотримується режим тиші. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.
“Від початку поточної доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень”, — сказав Праута.
За його словами, підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Нагадаємо, востаннє порушення режиму тиші було зафіксоване 14 серпня, бойовики один раз відкривали вогонь.