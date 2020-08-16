ООС: зберігається режимі тиші, обстрілів не зафіксовано

“Від початку поточної доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень”, — сказав Праута.

За його словами, підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Нагадаємо, востаннє порушення режиму тиші було зафіксоване 14 серпня, бойовики один раз відкривали вогонь.