ООС: бойовики здійснили один обстріл зі стрілецької зброї

"Поблизу Авдіївки зафіксовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї", - повідомили у пресцентрі.

Також додається, що постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

"Від початку поточної доби, 14 серпня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак доповів Президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації на лінії розмежування.