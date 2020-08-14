ООС: боевики совершили один обстрел из стрелкового оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, используя при этом стрелковое оружие, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Вблизи Авдеевки зафиксировано вражескую огневую провокацию из стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.
Также добавляется, что выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
"С начала текущих суток, 14 августа, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Наши военнослужащие соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и раненых нет", - отметили в штабе ООС.
Напомним, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак доложил Президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на линии разграничения.