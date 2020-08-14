Хомчак доповів Зеленському щодо ситуації на лінії розмежування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Режим тиші на лінії розмежування в зоні проведення ООС дотримується. Про це Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак доповів Президенту Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді, інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
Так, повідомляється, що "Хомчак доповів Президенту, що режим тиші на лінії розмежування в зоні проведення ООС дотримується".
"Обстрілів не було", – констатував він.
Окремо Головнокомандувач ЗСУ акцентував увагу на тому, що вчора бойовики на КПВВ "Станиця Луганська", прикриваючись карантинними заходами, знову не пропустили місію спостерігачів СММ ОБСЄ, однак у той самий час у "Новотроїцькому" дали дозвіл на перевезення гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, з початку доби 14 серпня бойовики один раз обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки, внаслідок чого поранених та загиблих військових немає.