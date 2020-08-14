Хомчак доложил Зеленскому о ситуации на линии разграничения

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72983 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99971 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123867 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105685 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125604 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100814 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101710 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101875 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

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Актуальное
Хомчак доложил Зеленскому о ситуации на линии разграничения

Хомчак доложил Зеленскому о ситуации на линии разграничения

Киев  •  УНН

 • 13278 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Режим тишины на линии разграничения в зоне проведения ООС соблюдается. Об этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак доложил Президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании, передает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Так, сообщается, что "Хомчак доложил Президенту, что режим тишины на линии разграничения в зоне проведения ООС придерживается".

"Обстрелов не было", - констатировал он.

Отдельно Главнокомандующий ВСУ акцентировал внимание на том, что вчера боевики на КПВВ "Станица Луганская", прикрываясь карантинными мероприятиями, опять не пропустили миссию наблюдателей СММ ОБСЕ, однако в то же время в "Новотроицком" дали разрешение на перевозку гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста.

Напомним, с начала суток 14 августа боевики один раз обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки, в результате чего раненых и погибших военных нет.

Украинские Национальные Новости

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