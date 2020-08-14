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ООС: з початку доби бойовики один раз обстріляли українські позиції

ООС: з початку доби бойовики один раз обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. З початку доби бойовики один раз обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки, внаслідок чого поранених та загиблих військових немає. Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає кореспондент УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано один обстріл українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації", - зазначив він.

Повідомляється, що близько 10-ої години противник здійснив декілька черг зі стрілецької зброї у районі Авдіївки.

"Враховуючи провокаційний характер обстрілу, українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат немає", - додав Шаравара.

Нагадаємо, упродовж минулої доби у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режиму припинення вогню.

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