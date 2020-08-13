ООС: обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.

Також додається, що бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"Об’єднані сили надійно контролюють ситуацію у районі проведення операції, дотримуючись запровадженого режиму тиші", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 12 серпня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили проголошений режим припинення вогню.