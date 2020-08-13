ООС: обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.
Також додається, що бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
"Об’єднані сили надійно контролюють ситуацію у районі проведення операції, дотримуючись запровадженого режиму тиші", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 12 серпня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили проголошений режим припинення вогню.