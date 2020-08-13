ООС: обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.
Также добавляется, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
"Объединенные силы надежно контролируют ситуацию в районе проведения операции, соблюдая введенный режим тишины", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 12 августа вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили провозглашенный режим прекращения огня.