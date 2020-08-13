ООС: бойовики 4 рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. За минулу добу українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Проте, як зазначається у ранковому зведенні штабу ООС, “12 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано”, передає УНН.
“Водночас, поблизу Мар’їнки і Південного відмічено декілька автоматичних черг зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації, а біля Залізного ворог використав автоматичний станковий гранатомет та здійснив два постріли. Ще один факт провокації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомету противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2”, — йдеться у повідомленні штабу.
“Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували”, — йдеться у повідомленні.
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“Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами”, — додається у повідомленні штабу.
Зазначається, що від початку поточної доби, 13 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.
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