ООС: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. За минувшие сутки украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебных нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Однако, как отмечается в утренней сводке штаба ООС, “12 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано”, передает УНН.
“Вместе с тем, около Марьинки и Южного отмечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а у Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности одной противопехотной миной ПОМ-2”, — говорится в сообщении штаба.
“В целом, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебных нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли”, — говорится в сообщении.
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“Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинам”, — добавляется в сообщении штаба.
Отмечается, что с начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
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