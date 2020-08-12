За два з половиною тижні бойовики втратили на Донбасі 9 осіб - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. За два з половиною тижні перемир’я на Донбасі бойовики через необережне поводження зі зброєю, ДТП, підрив на невідомих вибухових пристроях на своїх позиціях втратили 9 людей, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"За даними розвідки Об’єднаних сил, за два з половиною тижні перемир’я, підрозділи противника через необережне поводження зі зброєю, ДТП, підрив на невідомих вибухових пристроях на своїх позиціях втратили 9 людей загиблими і ще 15 пораненими", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, вживання алкоголю та наркотиків.
Також командування Об’єднаних сил наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, при спробах захоплення територій з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають і будуть давати відповідь.
Нагадаємо, 11 серпня на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.