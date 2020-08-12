ООС: бойовики 2 рази обстріляли українські позиції

“Неприцільні постріли з підствольного гранатомету лунали поблизу Мар’їнки, а зі стрілецької зброї противник вистрілив біля Широкиного. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали”, — йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 12 серпня, зафіксовано одну ворожу провокацію.

“Неподалік Мар’їнки з боку збройних формувань РФ пролунало кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. На провокативні постріли ворога українські захисники вогонь у відповідь не відкривали”, — додається у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський заявив про “суперових перемовників”, які вибудують конструкцію сталого миру на наших умовах

“На інших ділянках фронту спостерігалася тиша. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника”, резюмували у повідомленні штабу.