ООС: боевики 2 раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. 11 августа на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению. Такую информацию сообщили в утренней сводке штаба ООС, передает УНН.
“Неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета раздавались вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия противник выстрелил у Широкино. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали”, — говорится в сообщении.
В штабе добавили, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 12 августа, зафиксирована одна вражеская провокация.
“Неподалеку Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. На провокационные выстрелы врага украинские защитники огонь в ответ не открывали”, — добавляется в сообщении.
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“На других участках фронта наблюдалась тишина. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника”, резюмировали в сообщении штаба.