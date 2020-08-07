Зеленський заявив про "суперових перемовників", які вибудують конструкцію сталого миру на наших умовах

“Що я робив на Донбасі два дні? Багато слухав, ставив непрості питання, дивився в очі різним людям. Це не перша моя поїздка в зону проведення ООС. І щоразу переконуюся, що в нас є і професійна та потужна армія, і вже є суперова команда перемовників, яка зможе-таки вибудувати конструкцію сталого миру на наших умовах”, — написав Зеленський.

За його словами, “зрозуміло, що Донбас нині — це перш за все про війну”.

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“На превеликий жаль, ми все ще маємо її у своєму домі. Але якщо не докладати зусиль, вона сама нікуди не зникне. „Нормандія“ дала величезний поштовх, щоб ми напрацювали логістику миру. „Мінськ“ відпрацьовує правила та дає можливість обговорювати вкрай непрості питання. А одинадцять днів тиші доводять: якщо все робити правильно і наполегливо, то шанс обов’язково буде. Вже є”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, в Офісі Зеленського очікують від зустрічі у “нормандському форматі” конкретних домовленостей.