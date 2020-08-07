Зеленський розповів, як планує остаточно закрити "кейс війни" на Донбасі

“Що далі? А далі — знову важкі переговори. „Нормандія“ — це відправна точка, яка дозволяє повернути цю нашу багатостраждальну територію до цивілізації. Туди, де працюють закони. Де поважають права людини. „Нормандія“ — це початок свободи Донбасу. І це початок великої дороги. Наступна зупинка — Берлін, де ми зафіксуємо проміжні успіхи перемир’я та рушимо далі. Щоб остаточно закрити кейс війни”, — написав Зеленський.

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Президент запевнив, що “ми зробимо все, щоб так і було”. І зробити це, за словами Зеленського, планують “прозоро, відкрито”.

“А якщо щось піде не так, то тоді кожен буде розуміти, що й чому пішло не так. І хто в цьому винен”, — резюмував Президент.

Нагадаємо, в Офісі Зеленського очікують від зустрічі у “нормандському форматі” конкретних домовленостей.