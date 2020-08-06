Україна сьогодні домінує в Мінському форматі - Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні Україна домінує в Мінському форматі, Україна домінує в Нормандському форматі. Про це сказав Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Як відзначили в Офісі, Єрмак наголосив на активізації з українського боку у просуванні до миру.
Він додав, що наразі українська влада сформувала дуже потужну команду, й це сприятиме мирному врегулюванню на Донбасі.
“Сьогодні Україна домінує в Мінському форматі, Україна домінує в Нормандському форматі. Ми створили конструкцію, яка дає можливість усьому світу побачити, що Україна робить усе необхідне, і, безумовно, це приведе до результату, а якщо ні — всі побачать, хто не хоче миру”, — підсумував Андрій Єрмак.
Нагадаємо, Президент Зеленський повідомив, що до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України увійде перший прем’єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін.
Минулого тижня перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію у ТКГ.