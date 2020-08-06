В Офісі Зеленського очікують від зустрічі у "нормандському форматі" конкретних домовленостей

“Для нас дуже важливо продовжувати діалог. І зустріч у Нормандському форматі повинна стати зустріччю, яка (діалог — ред.) продовжить, і ми очікуємо, що на ній буде досягнута дійсно конкретна домовленість про наступні кроки”, — сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що вони з Президентом України Володимиром Зеленським приїхали передивитися, як і що відбувається на Донбасі під час режиму тиші, почути наших воїнів, як вони до цього ставляться і почути наших громадян.

“Можу сказати, що в усіх дуже піднесений настрій, всі підтримують цей режим тиші”, — сказав Андрій Єрмак.

Він додав, що наразі українська влада сформувала дуже потужну команду, й це сприятиме мирному врегулюванню на Донбасі.

“Сьогодні Україна домінує в Мінському форматі, Україна домінує в Нормандському форматі. Ми створили конструкцію, яка дає можливість усьому світу побачити, що Україна робить усе необхідне, і, безумовно, це приведе до результату, а якщо ні — всі побачать, хто не хоче миру”, — сказав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що найближчим часом ми очікуємо дати зустрічі у нормандському форматі.