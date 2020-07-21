Найближчим часом ми очікуємо дати зустрічі у "нормандському форматі" - Зеленський

"Що стосується того, як наші команди працюють з приводу наступної зустрічі у "нормандському форматі" (вже в Берліні): зараз ми розуміємо, що в принципі у нас є підтвердження з німецької сторони, з французської сторони і є погодження, що РФ теж не проти зустрічатись, тому що, я думаю, всі розуміють, як це важливо для нас всіх зустрічатись у цьому форматі. Тому ми найближчим часом очікуємо дати зустрічі у "нормандському форматі", - сказав Президент.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що у Кремлі не бачать підстав для проведення саміту у "нормандському форматі".