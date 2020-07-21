В ближайшее время мы ожидаем даты встречи в "нормандском формате" - Зеленский

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 67267 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104020 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108921 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136923 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111797 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133204 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102384 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102636 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104841 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102189 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В ближайшее время мы ожидаем даты встречи в "нормандском формате" - Зеленский

В ближайшее время мы ожидаем даты встречи в "нормандском формате" - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 11269 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Украина в ближайшее время ожидает даты встречи в "нормандском формате". Об этом сказал Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, передает корреспондент УНН.

"Что касается того, как наши команды работают по поводу следующей встречи в "нормандском формате" (уже в Берлине): сейчас мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, с французской стороны и есть согласование, что РФ тоже не против встречаться, потому что, я думаю, все понимают, как это важно для нас всех встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем даты встречи в "нормандском формате", - сказал Президент.

Напомним, в начале июня стало известно, что в Кремле не видят оснований для проведения саммита в "нормандском формате".

Украинские Национальные Новости

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