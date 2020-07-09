У Кремлі не бачать підстав для проведення саміту у "нормандському форматі"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Кремль вважає, що підстави для проведення нового саміту глав держав "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції - на сьогодні відсутні. Про це в інтерв'ю ТАСС повідомив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, передає УНН.
"Ніяких підстав для проведення нового саміту (лідерів "нормандської четвірки" - ред.) сьогодні і при поточній позиції України в доступній для огляду перспективі просто немає. Саміт можна проводити тільки за умови, якщо виконуються рішення попередніх самітів. Станом на сьогодні, жодна з домовленостей "паризького саміту" не виконана", - заявив Козак.
Нагадаємо, напередодні у форматі відеоконференції відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.
Пізніше про результати зустрічі розповіли в Офісі Президента України.