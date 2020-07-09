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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 51824 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 70875 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 121497 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123836 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119761 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103011 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Кремле не видят оснований для проведения саммита в "нормандском формате"

В Кремле не видят оснований для проведения саммита в "нормандском формате"

Киев  •  УНН

 • 21782 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Кремль считает, что основания для проведения нового саммита глав государств "нормандской четверки" – Украины, России, Германии и Франции – на сегодня отсутствуют. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает УНН.

"Никаких оснований для проведения нового саммита (лидеров "нормандской четвёрки" - ред.) сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена", - заявил Козак", - заявил Козак.

Напомним, накануне в формате видеоконференции состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Позже о результатах встречи рассказали в Офисе Президента Украины.

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