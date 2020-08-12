За две с половиной недели боевики потеряли на Донбассе 9 человек - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. За две с половиной недели перемирия на Донбассе боевики из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях потеряли 9 человек, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"По данным разведки Объединенных сил, за две с половиной недели перемирия, подразделения противника из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков.
Также командование Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать ответ.
Напомним, 11 августа на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.