ООС: зафиксировано шесть обстрелов боевиками украинских позиций
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 6 раз, при этом значительно активнее применяли запрещенное вооружение", - сказал Праута.
Так, в утренние часы по нашим позициям неподалеку Причепиловки, что на Луганском направлении противник дважды применил артиллерийские системы 122-го калибра и 120-мм минометы.
Также два раза из минометов 120-го и 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг открывал огонь по защитникам Луганского.
На Донецком направлении с начала суток оккупанты из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь в районе Водяного.
А у Старогнатовки ночью раздавались враждебные крупнокалиберные пулеметы.
"Наши воины на вражеские обстрелы отвечали преимущественно из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов. Предварительно, потерь среди украинских защитников нет. Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции - контролируемая", - подытожил спикер Минобороны.
Напомним, за полгода на блокпостах Донецкой области задержали 152 человека, которые находились в розыске.