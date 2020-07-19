ООС: зафіксовано шість обстрілів бойовиками українських позицій

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КИЇВ. 19 липня. УНН. З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.

"Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 6 разів, при цьому значно активніше застосовували заборонене озброєння", - сказав Праута.

Так, у ранковий час по наших позиціях неподалік Причепилівки, що на Луганському напрямку противник двічі застосував артилерійські системи 122-го калібру і 120-мм міномети.

Також два рази з мінометів 120-го і 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь по захисниках Луганського.

На Донецькому напрямку з початком доби окупанти з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї відкривали вогонь в районі Водяного.

А біля Старогнатівки вночі лунали ворожі великокаліберні кулемети.

"Наші воїни на ворожі обстріли відповідали переважно зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів. Попередньо, втрат серед українських захисників немає. Втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення операції – контрольована", - підсумував речник Міноборони.

Нагадаємо, за півроку на блокпостах Донеччини затримали 152 особи, які перебували в розшуку.

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