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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 6127 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113630 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124438 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115909 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121657 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126208 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151399 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150823 просмотра

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ООС: за день семь вражеских обстрелов, один боец ранен

ООС: за день семь вражеских обстрелов, один боец ранен

Киев  •  УНН

 • 10042 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. С начала текущих суток на Донбассе враг семь раз открывал огонь, есть один ранен украинский военный. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Военнослужащему была оказана первая медицинская помощь, его доставили в медицинское учреждение", - добавили в штабе.

Напомним, украинский военный был ранен 31 августа, когда боевики в районе Зайцево на Донбассе запросили "тишину", чтобы якобы забрать тела своих погибших, а вместо этого начали обстрел.

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