ООС: за день семь вражеских обстрелов, один боец ранен

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Военнослужащему была оказана первая медицинская помощь, его доставили в медицинское учреждение", - добавили в штабе.

Напомним, украинский военный был ранен 31 августа, когда боевики в районе Зайцево на Донбассе запросили "тишину", чтобы якобы забрать тела своих погибших, а вместо этого начали обстрел.