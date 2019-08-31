Бойовики запросили "тишу" і почали обстріл на Донбасі, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Бойовики у районі Зайцевого на Донбасі запросили "тишу", щоб нібито забрати тіла своїх загиблих, однак почали обстріл, внаслідок якого є поранений серед українських військовослужбовців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.
"Сьогодні, о 13:30, в районі населеного пункту Зайцеве, представники незаконних збройних формувань запросили в української сторони режим "тиша" до 16:00. У своєму зверненні вони закликали Об'єднані сили дати можливість забрати тіла своїх загиблих – членів диверсійно-розвідувальної групи, яких було нещодавно ліквідовано бійцями полку "Азов" в районі Світлодарської дуг", - вказали у штабі.
Українська сторона, дотримуючись основ міжнародного гуманітарного права, низки міжнародно-правових угод про захист жертв війни, а також морально-етичних норм, як повідомляється, підтвердила запит на режим "тиша" на вище вказаний період часу.
"Однак, ворог мав іншу мету – скористатися затишшям, приспати пильність і нанести ураження по наших підрозділах. З цією метою він, порушуючи рижим "тиша", зухвало розпочав обстріл із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - додали у штабі.
Як зазначається, українські військовослужбовці вже давно звикли не вірити російським найманцям, тож були готові до такого розвитку подій.
"Під час потужного ворожого обстрілу все ж не обійшлося без санітарних втрат – одного нашого військовослужбовця було поранено. Наразі йому вже надано кваліфіковану медичну допомогу, стан здоров’я – середньої важкості", - повідомили у штабі.
Нагадаємо, 31 серпня до обіду ворог чотири рази відкривав вогонь на Донбасі.