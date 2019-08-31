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Бойовики запросили "тишу" і почали обстріл на Донбасі, є поранений

Бойовики запросили "тишу" і почали обстріл на Донбасі, є поранений

Київ • УНН

 • 10587 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Бойовики у районі Зайцевого на Донбасі запросили "тишу", щоб нібито забрати тіла своїх загиблих, однак почали обстріл, внаслідок якого є поранений серед українських військовослужбовців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.

"Сьогодні, о 13:30, в районі населеного пункту Зайцеве, представники незаконних збройних формувань запросили в української сторони режим "тиша" до 16:00. У своєму зверненні вони закликали Об'єднані сили дати можливість забрати тіла своїх загиблих – членів диверсійно-розвідувальної групи, яких було нещодавно ліквідовано бійцями полку "Азов" в районі Світлодарської дуг", - вказали у штабі.

Українська сторона, дотримуючись основ міжнародного гуманітарного права, низки міжнародно-правових угод про захист жертв війни, а також морально-етичних норм, як повідомляється, підтвердила запит на режим "тиша" на вище вказаний період часу.

"Однак, ворог мав іншу мету – скористатися затишшям, приспати пильність і нанести ураження по наших підрозділах. З цією метою він, порушуючи рижим "тиша", зухвало розпочав обстріл із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - додали у штабі.

Як зазначається, українські військовослужбовці вже давно звикли не вірити російським найманцям, тож були готові до такого розвитку подій.

"Під час потужного ворожого обстрілу все ж не обійшлося без санітарних втрат – одного нашого військовослужбовця було поранено. Наразі йому вже надано кваліфіковану медичну допомогу, стан здоров’я – середньої важкості", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, 31 серпня до обіду ворог чотири рази відкривав вогонь на Донбасі.

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