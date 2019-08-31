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ООС: з початку доби ворог чотири рази відкривав вогонь

ООС: з початку доби ворог чотири рази відкривав вогонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстрілів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири випадки порушення режиму перемир’я з боку противника", - сказав Мотузяник.

Так, о 5:40 бойовики відкрили вогонь зі станкових та ручних гранатометів в бік захисників Водяного. Вогонь вівся з напрямку села Ужівка.

"Далі, рівно о шостій ранку противник застосував піхотну зброю проти оборонців села Зайцеве. Упродовж 45 хвилин бойовики, зі сторони населеного пункту Гольмівський, обстрілювали (українські – ред.) оборонні укріплення з автоматичних і ручних гранатометів. Приблизно о цій же порі ворог застосував ту ж саму зброю в бік населеного пункту Травневе. Цей обстріл також вівся з боку Гольмівського. В обох випадках військовослужбовці Об’єднаних сил були змушені відкрити вогонь у відповідь, із застосуванням виключно піхотних зразків зброї", - зазначив Мотузяник.

Також, близько 11:00 ранку противник здійснив повторний обстріл села Зайцеве, цього разу ведучи вогонь зі стрілецької зброї.

З його слів, бойових втрат у лавах українських підрозділів з початку доби не обліковано.

Нагадаємо, 30 серпня бойовики на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню.

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