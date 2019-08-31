ООС: с начала суток враг четыре раза открывал огонь

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КИЕВ. 31 августа. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре случая нарушения режима перемирия со стороны противника", - сказал Мотузяник.

Так, в 5:40 боевики открыли огонь из станковых и ручных гранатометов в сторону защитников Водяного. Огонь велся с направления села Ужовка.

"Далее, ровно в шесть утра противник применил пехотное оружие против защитников села Зайцево. В течение 45 минут боевики, со стороны населенного пункта Гольмовский, обстреливали (украинские - ред.) оборонительные укрепления с автоматических и ручных гранатометов. Примерно в это же время враг применил то же оружие в сторону населенного пункта Травневое. Этот обстрел также велся со стороны Гольмовского. В обоих случаях военнослужащие Объединенных сил были вынуждены открыть огонь, с применением исключительно пехотных образцов оружия", - отметил Мотузяник.

Также, около 11:00 утра противник совершил повторный обстрел села Зайцево, на этот раз ведя огонь из стрелкового оружия.

По его словам, боевых потерь в рядах украинских подразделений с начала суток не учтено.

Напомним, 30 августа боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня.

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