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Боевики запросили "тишину" и начали обстрел на Донбассе, есть раненый

Боевики запросили "тишину" и начали обстрел на Донбассе, есть раненый

Киев  •  УНН

 • 10587 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Боевики в районе Зайцево на Донбассе запросили "тишину", чтобы якобы забрать тела своих погибших, однако начали обстрел, в результате которого есть раненный среди украинских военнослужащих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сегодня, в 13:30, в районе населенного пункта Зайцево, представители незаконных вооруженных формирований запросили у украинской стороны режим "тишины" до 16:00. В своем обращении они призвали Объединенные силы дать возможность забрать тела своих погибших - членов диверсийно-разведывательной группы, которые были недавно ликвидированы бойцами полка "Азов" в районе Светлодарской дуги", - указали в штабе.

Украинская сторона, следуя основам международного гуманитарного права, ряду международно-правовых соглашений о защите жертв войны, а также морально-этическим нормам, как сообщается, подтвердила запрос на режим "тишины" на выше указанный период времени.

"Однако, враг имел другую цель - воспользоваться затишьем, усыпить бдительность и нанести удар по нашим подразделениям. С этой целью он, нарушая рыжим "тишины", дерзко начал обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в штабе.

Как отмечается, украинские военнослужащие уже давно привыкли не верить российским наемникам, поэтому были готовы к такому развитию событий.

"Во время мощного вражеского обстрела все же не обошлось без санитарных потерь - однин наш военнослужащий был ранен. Сейчас ему уже оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья - средней тяжести", - сообщили в штабе.

Напомним, 31 августа до обеда враг четыре раза открывал огонь на Донбассе.

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