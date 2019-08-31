ООС: за день сім ворожих обстрілів, один боєць поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі ворог сім разів відкривав вогонь, є один поранений український військовий. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості. Наразі його здоров’ю нічого не загрожує. Військовослужбовцю було надано першу медичну допомогу та доставлено до медичного закладу", - додали у штабі.
Нагадаємо, український військовий був поранений 31 серпня, коли бойовики у районі Зайцевого на Донбасі запросили "тишу", щоб нібито забрати тіла своїх загиблих, а натомість почали обстріл.