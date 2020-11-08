ООС: с начала суток сохраняется "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. По состоянию на 17:00 8 ноября в зоне ООС нарушений "режима тишины" не зафиксировано. Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра ООС, информирует УНН.
"С начала текущих суток, 8 ноября, на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, в ТКГ заявили, что смерть бойца в Луганской области является небоевой.