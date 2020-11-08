ООС: з початку доби зберігається "режим тиші"

"Від початку поточної доби, 8 листопада, на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, у ТКГ заявили, що смерть бійця на Луганщині є небойовою.