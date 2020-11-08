Українська сторона у ТКГ про смерть бійця на Луганщині: причина смерті небойова

"7 листопада в Луганський області загинув військовослужбовець однієї з наших аеромобільних бригад. За попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі слідство проводиться працівниками Національної поліції Украіни.

"Спекуляції щодо "...можливого приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ", які розповсюдили деякі посадові особи та ЗМІ, вважаємо неприпустимими. Українська делегація висловлює своє щире співчуття рідним та близьким загиблого", - заявили в український делегації.

Як повідомляли ЗМІ, на Луганщині загинув 20-річний український військовий із 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик.

Нагадаємо, за даними штабу ООС, 7 листопада, бойовики один раз порушили "режим тиші" на Донбасі, бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.