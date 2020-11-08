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Украинская сторона в ТКГ о смерти бойца в Луганской области: причина смерти небоевая

Украинская сторона в ТКГ о смерти бойца в Луганской области: причина смерти небоевая

Киев  •  УНН

 • 20942 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Накануне в Луганской области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, причина смерти - небоевая. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, передает УНН.

"7 ноября в Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад. По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следствие проводится работниками Национальной полиции Украини.

"Спекуляции относительно "...возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми. Украинская делегация выражает свое искреннее соболезнование родным и близким погибшего", - заявили в украинском делегации.

Как сообщали СМИ, в Луганской области погиб 20-летний украинский военный из 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик.

Напомним, по данным штаба ООС, 7 ноября, боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Украинские Национальные Новости

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