Украинская сторона в ТКГ о смерти бойца в Луганской области: причина смерти небоевая
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Накануне в Луганской области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, причина смерти - небоевая. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, передает УНН.
"7 ноября в Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад. По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следствие проводится работниками Национальной полиции Украини.
"Спекуляции относительно "...возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми. Украинская делегация выражает свое искреннее соболезнование родным и близким погибшего", - заявили в украинском делегации.
Как сообщали СМИ, в Луганской области погиб 20-летний украинский военный из 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик.
Напомним, по данным штаба ООС, 7 ноября, боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.