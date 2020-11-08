ООС: бойовики один раз порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Минулої доби, 7 листопада, бойовики один раз порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
"Упродовж минулої доби, 7 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, у вечірній час, неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку зброю", - повідомили у штабі.
Зазначається, що вогнева провокація противника "не несла загрози нашим захисникам", тому підрозділи ООС "зброю у відповідь не застосовували".
Додається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
"Від початку поточної доби, 8 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - повідомили військові.
"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю та здоров’ю", - резюмували в штабі ООС.
Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в Тристоронній контактній групі для врегулювання на окупованих частинах українського Донбасу необхідно створити п’яту робочу підгрупу – з питань підготовки повернення контролю над кордоном із Росією в тих місцях, у яких зараз такого контролю немає.