ООС: боевики один раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 7 ноября, боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 7 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Так, в вечернее время, недалеко от населенного пункта Гнутово враг применил стрелковое оружие”, — сообщили в штабе.
Отмечается, что огневая провокация противника “не несла угрозы нашим защитникам”, поэтому подразделения ООС “оружие в ответ не применяли”.
Добавляется, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
“С начала текущих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано”, — сообщили военные.
“Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни и здоровью”, — резюмировали в штабе ООС.
Напомним, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в Трехсторонний контактной группе для урегулирования на оккупированных частях украинского Донбасса необходимо создать пятую рабочую подгруппу — по подготовке возвращения контроля над границей с Россией в тех местах, в которых сейчас такого контроля нет.