ООС: с начала суток враг пять раз открывал огонь

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КИЕВ. 22 августа. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано пять вражеских обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции зафиксировано пять вражеских вооруженных провокаций. Дважды противник нарушил режим прекращения огня на луганском направлении и трижды - на донецком", - отметил он.

Уже с первых минут новых суток, по данным представителя МОУ, враг открыл прицельный огонь в сторону украинских позиций у Водяного, Новотроицкого и Богдановки. Во всех трех случаях оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

"В дальнейшем вражеский огонь был подавлен силами украинских войск, применили пехотную оружие", - отметил он.

В пять утра, по словам представителя МОУ, враг бил из гранатометов и стрелкового оружия в районе Новолуганского и Зайцевого. Огонь велся со стороны населенных пунктов Доломитное и Гольмовский. "Украинская защитники ответили противнику прицельным огнем из дежурных огневых средств, опять же не применяя запрещенное оружие", - отметил Мотузяник.

"По состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась и продолжает находиться под полным контролем нашей войск. Боевых потерь в рядах Объединенных сил с начала этих суток нет", - отметил представитель МОУ.

Напомним, 21 августа боевики на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый.

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