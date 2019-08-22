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ООС: з початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь

ООС: з початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано п'ять ворожих обстрілів. Про це повідомив під час брифінгу представник прес-центру Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, у районі проведення операції зафіксовано п’ять ворожих збройних провокацій. Двічі противник порушив режим припинення вогню на луганському напрямку та тричі – на донецькому", - вказав він.

Уже з перших хвилин нової доби, за даними речника МОУ, ворог відкрив прицільний вогонь у бік українських позицій біля Водяного, Новотроїцького та Богданівки. В усіх трьох випадках окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

"У подальшому ворожий вогонь було придушено силами українських військ, які застосували піхотну зброю", - зауважив він.

О п’ятій ранку, за словами речника МОУ, ворог бив з гранатометів та стрілецької зброї в районі Новолуганського та Зайцевого. Вогонь вівся зі сторони населених пунктів Доломітне та Гольмівський. "Українські захисники відповіли противнику прицільним вогнем з чергових вогневих засобів, знову ж таки не застосовуючи заборонену зброю", - відзначив Мотузяник.

"Станом на цю мить ситуація стабілізувалася та продовжує перебувати під повним контролем наший військ. Бойових втрат у лавах Об’єднаних сил з початку цієї доби немає", - зазначив речник МОУ.

Нагадаємо, 21 серпня бойовики на Донбасі 7 разів обстріляли українські позиції, є поранений.

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