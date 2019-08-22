ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. 21 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:
неподалік Новомихайлівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Лебединського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
неподалік Авдіївки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
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За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
поблизу Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета;
неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Нагадаємо, в районі проведення ООС виявили схрон зі зброєю.